İzmir’de elektrik kesintisi 17 Kasım Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik kesintinin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 17 Kasım Pazar İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Alankıyı ( Kocatarla )
9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Fevzipaşa ( Bayatlı Cd. 1. Fevzi Çakmak Cd. Kızılırmak Cd. 1. Sanayi Sitesi 6. Sk. Şinasi Sk. Yeni Cd. Nedim Sk. Mimar Sinan Cd. Lale Sk. )
10:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Yaylacık
9:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Uğur Mumcu
İnönü
Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Cumhuriyet
9:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Suludere
10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Atatürk
9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kayaköy
Yeniköy ( Küsküt küme evleri KÜSKÜT )
İlkkurşun
Sekiköy ( küsküt küme evleri )