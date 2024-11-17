İzmir’de sular ne zaman gelecek? 17 Kasım Pazar İZSU su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde sular kesilecek ve sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait kesinti detaylarını duyurdu. İşte 17 Kasım Pazar İzmir su kesintisi detayları...