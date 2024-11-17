İzmir’de sular ne zaman gelecek? 17 Kasım Pazar İZSU su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde sular kesilecek ve sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait kesinti detaylarını duyurdu. İşte 17 Kasım Pazar İzmir su kesintisi detayları...
BAYRAKLI MANSUROĞLU
17.11.2024 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
BERGAMA FATİH
17.11.2024 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ CUMHURİYET, İNÖNÜ
17.11.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK FATİH
17.11.2024 saat 08:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KAYAKÖY, YENİKÖY, İLKKURŞUN, SEKİKÖY
17.11.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.