Bakan Yerlikaya Umut’u ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG Umut gemisini ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"na katılmak üzere gittiği Muğla'daki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yerlikaya, kara sularının korunması ve keşif karakol görevi gerçekleştirmek üzere Muğla'da görevli TCSG Umut gemisini ziyaret ederek, mürettebata hitap etti.

'CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORLAR'

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti: "Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı TCSG Umut gemimizle Mavi Vatan'ımızdaydık. Kara Vatan'da ve Siber Vatan'da olduğu gibi kahraman leventlerimiz Mavi Vatan'ımızın her noktasında görevlerini canla başla yerine getiriyorlar. Dümeniniz viya, pruvanız neta, ufkunuz ve bahtınız daima açık olsun."

Bakan Yerlikaya, artık terör örgütlerine, organize suç örgütlerine ve suç odaklarına karşı taviz verilmediğini belirterek, "Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz. Hiç kimse, demokrasiyi ihanetlerine ve kalkışmalarına zırh olarak kullanmasın. İnsana merhamet etmeyen hiçbir yapıya da merhamet etmeyiz" dedi. Ziyarette anı defterini imzalayan Bakan Yerlikaya'ya Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve Muğla Valisi İdris Akbıyık da eşlik etti.