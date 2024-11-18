Buca’daki çöp yığınları vatandaşları isyan ettirdi

İZMİR'DE Buca Belediyesi'ndeki grevin ardından çöp toplama aralığının uzaması nedeniyle Seyhan Mahallesi'nde çöp kutuları doldu, çöp yığınları oluşmaya başladı. Çöplerini atmaya gelen vatandaşlar oluşan çöp yığını nedeniyle atık poşetlerini yerlere bıraktı. Duruma tepki gösteren ve 50 yılı aşkındır aynı mahallede yaşadığını anlatan Hasan Karatabak, çöpleri atacak alanın kalmadığını söyledi. Karatabak, "Eskiden İzmir halkı buralara piknik yapmaya gelirdi. Pikniği bırak artık buradan kaçacak hale geldik. Buranın çöpü hiç bitmiyor. Kepçe 3-5 günde bir gelip çöpleri alıp gidiyor. Hastalığı var kokusu var" diye konuştu.