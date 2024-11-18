İzmir’de 10 saate varan su kesintisi | İZSU duyurdu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İZSU bugün İzmir'de yaşanacak planlı su kesintilerini duyurdu. Duyuruya göre bazı mahallelerde 10 saate varan kesintilerin yaşanması bekleniyor. İşte 18 Kasım Pazartesi İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detayları...

İZMİR SU KESİNTİSİ - 18 KASIM PAZARTESİ

DİKİLİ ÇANDARLI

18.11.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA ŞEMİKLER

18.11.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BELİRSİZ(ÖDEMİŞ)

18.11.2024 saat 08:30 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR MERSİN ALANI

18.11.2024 saat 10:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI İNÖNÜ, TÜRKMENKÖY

18.11.2024 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.