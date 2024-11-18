İzmir’deki o sokakta endişe sürüyor! Aileler evlerine giremiyor

"İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Esma Uydur da "Çok üzüldük, yıkıldık. Bir buçuk yaşında bir çocuk. İhmal olduğunu düşünüyoruz. Keşke bu kadar olmasaydı. Yardım amaçlı bizde kalabileceklerini söyledik. Allah yardımcıları olsun. Bazı aileler evlerine hala girmedi" diye belirtti.



"İLAÇLAMA ŞİRKETİNİN İHMALİYDİ"

Sokakta bulunan bir başka otelin çalışanı Berkan Kılıç, şunları kaydetti:

"Ben de olayın yaşandığı gün buradaydım. Bir anda ambulanslar gelince biz de şaşırdık. İlaçlama şirketinin ihmaliydi. Umarım en yakın sürede cezalarını çekerler. Sokağımız Allah'a şükür açıldı. Yaklaşık beş gün kapalı kaldı burası. Bizim için de zordu."