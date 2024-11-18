İzmir’deki o sokakta endişe sürüyor! Aileler evlerine giremiyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde, 12 Kasım Salı günü bir binanın 3. katında tahta kuruları nedeniyle ilaçlama yapılmıştı. Binanın ilaçlanmasının ardından bazı apartman sakinleri rahatsızlanmış ve durum hemen sağlık ekiplerine bildirilmişti. Apartman sakinlerinden 1 yaşındaki erkek bebek Atlas Toprak'ın ise zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edilmişti.
BAZI AİLELER ENDİŞE SEBEBİYLE HENÜZ EVLERİNE YERLEŞMEDİ
Olayın ardından AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, binada ölçümler yapmıştı. Ölçümlerde, binadaki insan sağlığına zararlı değerlerin yüksek olduğu tespit edilmişti. Bunun üzerine hem aynı apartmanda bulunan vatandaşlar hem de yan apartman sakinleri, tedbir amacıyla ev ve iş yerlerini bir süreliğine boşaltmıştı. Riskin ortadan kalkmasıyla boşaltılan binalar yeniden kullanıma açıldı. Fakat bazı aileler endişe sebebiyle evlerine yerleşmedi. Olayın yaşandığı binada ise bazı dairelerin evlerine geri döndüğü, hayatını kaybeden bebeğin ailesinin ve ilaçlama yapılan dairenin sakinlerinin evlerine henüz yerleşmediği görüldü. Güvenlik amacıyla mahalle girişine çekilen şeritler de kaldırıldı.
"TEHLİKELİ BİR İLAÇ OLDUĞUNU HERKES BİLİYORDU"
Aynı sokakta bulunan otelin çalışanı Mazlum Pınar, "Sabah erken saatlerde ağlama sesi duyduk. Anne ve babanın ağladığını gördük. Zehirleme olduğunu biliyorduk. Daha öncesinde evi ilaçlayan kişiler buraya gelip evin ilaçlanacağını söylediler. Sonrasında ev sahipleri ve alt kattakiler ilaçlanmaması gerektiğini söylediler. Çünkü tehlikeli bir ilaç olduğunu herkes biliyordu. Bu büyük ihtimalle tarım ilacı. Olaydan sonra biz buraları boşalttık. Yan tarafı da boşaltmışlar. O akşam gece 02.00'a kadar kimse içeriye giremedi. Şu anda normal yaşantımıza devam ediyoruz. AFAD yetkilileri tehlikenin olmadığını aktardı" diye konuştu.
"OTELDE KALMASINA İZİN VERMEDİK"
İlaçlama yapılmadan önce evi ilaçlayan kişinin otele geldiğini anlatan Pınar, "'Otelimizde annesinin kalıp kalamayacağını' sordu. Bize durumun ne olduğunu söylemedi. Fakat 'evin acil bir şekilde boşaltılması gerektiğini' belirtti. Biz de olayın ne olduğunu bilmediğimizden dolayı sorduk, söylemedi. Böcek ilaçlaması olduğunu ifade etti. Biz de tahtakurusu olduğunu düşündük ve otele almadık. Çünkü tahta kurusu, insanın kıyafetinden, eşyalarından geçen bir şey. O yüzden otelde kalmasına izin vermedik" açıklamalarında bulundu.
"İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"
Mahalle sakinlerinden Esma Uydur da "Çok üzüldük, yıkıldık. Bir buçuk yaşında bir çocuk. İhmal olduğunu düşünüyoruz. Keşke bu kadar olmasaydı. Yardım amaçlı bizde kalabileceklerini söyledik. Allah yardımcıları olsun. Bazı aileler evlerine hala girmedi" diye belirtti.
"İLAÇLAMA ŞİRKETİNİN İHMALİYDİ"
Sokakta bulunan bir başka otelin çalışanı Berkan Kılıç, şunları kaydetti:
"Ben de olayın yaşandığı gün buradaydım. Bir anda ambulanslar gelince biz de şaşırdık. İlaçlama şirketinin ihmaliydi. Umarım en yakın sürede cezalarını çekerler. Sokağımız Allah'a şükür açıldı. Yaklaşık beş gün kapalı kaldı burası. Bizim için de zordu."