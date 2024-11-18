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Haberler İzmir İzmir'in 9 ilçesinde elektrik kesintisi 18 Kasım Pazartesi

İzmir'in 9 ilçesinde elektrik kesintisi 18 Kasım Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün 9 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti yaşanacak ilçeler arasında Urla, Menemen, Karabağlar, Foça ve birkaç ilçe daha bulunuyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 18 Kasım Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’in 9 ilçesinde elektrik kesintisi 18 Kasım Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 18 Kasım Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’in 9 ilçesinde elektrik kesintisi 18 Kasım Pazartesi

10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Karaköy
Çoraklar
Kalabak
Çaltılıdere

10:00 - 11:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı

9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık

10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı

10:00 - 12:00
FOÇA / İZMİR
Hacıveli

İzmir’in 9 ilçesinde elektrik kesintisi 18 Kasım Pazartesi

9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Maliyeciler

10:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Hatundere

11:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bozdağ ( Kazım Dirik Cd )
Tekke ( Ödemiş Salihli Yolu )

9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Denizli

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