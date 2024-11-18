İzmir’in 9 ilçesinde elektrik kesintisi 18 Kasım Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 18 Kasım Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Karaköy
Çoraklar
Kalabak
Çaltılıdere
10:00 - 11:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı
9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık
10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı
10:00 - 12:00
FOÇA / İZMİR
Hacıveli
9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Maliyeciler
10:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Hatundere
11:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bozdağ ( Kazım Dirik Cd )
Tekke ( Ödemiş Salihli Yolu )
9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Denizli