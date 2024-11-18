İzmir’in 9 ilçesinde elektrik kesintisi 18 Kasım Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 18 Kasım Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...