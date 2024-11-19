İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? İşte ’İzmir İçin Nefes’ projesinin detayları...

"AMACIMIZ KÖRFEZİ YAŞANABİLİR HALE GETİRMEKTİR"

İzmir Körfezi'nin hidrodinamik modelini ortaya koyduklarını ifade eden Gürsel Erul, "Hidrodinamik modele göre atık suyun nereye deşarj edileceği ve hangi teknikle yapılacağının ortaya konulması için böyle bir proje çalışması yaptık. Buradaki amacımız, daha görsel, daha rekreasyonel, İzmir'imize yakışan bir temizlikle körfezi yaşanabilir hale getirmektir." açıklamasını yaptı.



Modele göre İzmir Körfezi'nin iç, dış ve orta körfez olarak ayrıldığı bilgisini veren Erul, "Özellikle iç körfezdeki su sirkülasyonunu hareketlendirecek bir mekanizmayı kurgulamamız gerekiyor. Bunu da orta ve uzun vadede yapacağız. Acil ve kısa eylem planında körfeze yönelik kirlilik girişini durduracağız. Orta ve uzun vadede ise dip çamur ve tortuların nerelerde biriktiğini, sirkülasyonu artırabilecek mekanizmanın ne olduğunu ve nasıl bir kurgu yapılması gerektiğini ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

