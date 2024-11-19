İzmir’de AK Parti Aliağa 8. olağan kongresi yapıldı

AK Parti Aliağa 8. Olağan Kongresi'nde, mevcut başkan Yaşar Demir yeniden aday olurken, kongreye önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir İl Koordinatörü ve Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti MKYK Üyeleri Dilek Yıldız Büyükdağ, Emre Cemil Ayvalı ve teşkilat mensupları katıldı. Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, "Türkiye'nin geçmişi Türkiye'nin son yirmi yılı ve bu anlamda yaşanılanlar var. Biz geleceğin adresiyiz. Bizim lisanımızda ayrıştırmak yok. Kongreler, bizler için birer demokrasi şölenidir. Bizim vakit kaybetme lüksümüz yok" dedi.

SAYGILI: YOLUMUZ UZUN

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise " Yolumuz uzun, yolumuz çetin. Türkiye dört bir taraftan terörle, ekonomik baskılarla ve içeride de kifayetsiz muhalefet bloğunun saldırılarıyla zayıflatılmaya çalışıyor. Kendi kaynaklarımızla ülkemizi büyütecek, bağımsızlığımızdan taviz vermeyeceğiz. Aliağa'da hükümetimiz 23 yılda adeta "eser ve hizmet siyasetinin" bir nüvesini oluşturdu" ifadelerini kullandı.

ÇANKIRI: YENİ BİR ATILIM

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı kongrede şöyle söyledi: "Bugün yeni hedefler koyuyor ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeni bir atılım dönemine giriyoruz. Dünyanın en güçlü ekonomileriyle rekabet eden, her alanda kendi kendine yeten, teknolojide, sanayide, tarımda, enerjide bağımsız bir Türkiye için büyük bir mücadele veriyoruz."

DEMİR: GURURLUYUM

AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Yaşar Demir, "Partimizin kurulduğu ilk günden bu yana, mahalle başkanlığından ilçe başkanlığına kadar her kademede görev alarak büyük bir özveriyle çalıştım. Bugün, tekrar Aliağa İlçe Başkanı olmanın gururunu yaşıyorum" dedi