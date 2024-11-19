İzmir’de müzisyeni sokak ortasında katletmişti: İndirimsiz müebbete çarptırıldı

Davanın 14'üncü ve karar duruşması İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Mehmet Ateş'in yanı sıra tutuksuz sanık Ö.A. ile avukatları ve Esen ailesinin avukatı Hasan Hüseyin Toros salonda hazır bulundu. Başka bir suçtan hükümlü olan S.Ç. ise duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı. Son savunmaları sorulan sanıklar, ek savunma yapmadı.

Esen ailesinin avukatı Hasan Hüseyin Toros, cinayetin tasarlanarak işlendiğini belirterek, "Küçük bir kız çocuğunun babasız kalması da göz önünde bulundurularak sanık Mehmet'in en üst hadden cezalandırılması, haksız tahrik yönünden beyanlarının mahkemeniz tarafından dikkate alınmamasını talep ediyoruz" dedi.

Savunmaların ardından karar açıklandı. Mahkeme heyeti Mehmet Ateş'i 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken indirim de uygulamadı. S.Ç., 'suçluyu kayırma' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan yargılanan Ö.A.'nın eyleminin suçluyu kayırma olduğuna hükmeden heyet, sanığın kardeşi olması sebebiyle ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.