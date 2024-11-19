İzmir’de saatler süren elektrik kesintisi 19 Kasım Salı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde yaşanacağını GDZ Elektrik duyurdu. İşte 19 Kasım Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...
9:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Yenişakran
9:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Örlemiş
Kızıltepe
14:00 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Sarıkaya ( Sarıkaya Yolu Sarıkaya Koyu İç Yolu Patika Beydağ Ödemiş Yolu )
Çiftlikköy ( MANDIRAS KAPTAN )
Yukarıtosunlar ( GÜVEN )
10:00 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
Ovacık
10:00 - 16:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Uğur Mumcu
9:00 - 14:00
DİKİLİ / İZMİR
İsmetpaşa
10:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahriye Üçok
10:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk
14:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Karaman
9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Dereköy
Akçaköy
Çatalca
Yeniköy
Küner
Kuyucak
Barbaros
9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küre ( KÜRE KÜME EVLERİ Küre Köyü KÜRE )
Çayır ( Ataman Köşk Ödemiş Yolu Çayırköy )
Demirdere ( Demirdere Köyü İç Yolu Köy İçi Yolu )
Güney ( Güney Köyü İç Yolu )
Hamam ( mendegüme küme evler melcek çukur Hamamköy Köyü İç Yolu )
Küçükören ( KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ KÜÇÜKÖREN başören )
Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu )
9:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Sarılar ( Sarılar Köyü )
Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Dirmil