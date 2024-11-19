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Haberler İzmir İzmir'deki görüntüler infial yaratmıştı! Çocuklarının boğazına bıçak dayayan babanın ifadesi ortaya çıktı

İzmir'deki görüntüler infial yaratmıştı! Çocuklarının boğazına bıçak dayayan babanın ifadesi ortaya çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu eşini görüntülü arayarak çocuklarının boğazına bıçak dayayan Şiyar A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Sözde baba kendisini 'görüntüler eski' diyerek savundu. Zanlı Şiyar A, sevk edildiği hakimlikçe "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.

DHA
İzmir’deki görüntüler infial yaratmıştı! Çocuklarının boğazına bıçak dayayan babanın ifadesi ortaya çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi Fatma A.'yı (26) telefonla görüntülü arayarak çocukları Y.C.A. (7) ve B.A.'nın (3) boğazına bıçak dayadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Şiyar A. (32), adliyeye sevk edildi. Şiyar A., polisteki ifadesinde, Görüntüler eski dedi.

İzmir’deki görüntüler infial yaratmıştı! Çocuklarının boğazına bıçak dayayan babanın ifadesi ortaya çıktı

Olay, dün öğle saatlerinde Karabağlar ilçesinde meydana geldi. İzmir'de otururken geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Fatma A., 2 çocuğunu eşi Şiyar A.'ya bırakıp, Burdur'a gitti. Şiyar A., eşi Fatma A.'yı görüntülü arayarak yanında kalan çocukları Y.C.A. ve B.A.'nın boğazına bıçak dayayıp, tehdit etti. Anne Fatma A., bunun üzerine emniyete giderek şikayetçi oldu.

İzmir’deki görüntüler infial yaratmıştı! Çocuklarının boğazına bıçak dayayan babanın ifadesi ortaya çıktı

İhbarla harekete geçen emniyet ve savcılık, baba Şiyar A.'yı Karabağlar ilçesinde gözaltına aldı. Çocuklar devlet korumasına alınırken, Şiyar A., emniyetteki ifadesinde, "Eşimle sorunlar yaşıyoruz, beni terk etti. Çocukları vermek istedim, kabul etmedi. Annemin de desteği ile beraber bakıyoruz. Söz konusu görüntüler eski. Eşimle yaşadığım bir tartışma sonucu yaşandı. Çocuklarımı seviyorum, asla zarar vermem" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şiyar A., bu kez, Ben yapmadım dedi.

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