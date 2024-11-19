İzmir’deki görüntüler infial yaratmıştı! Çocuklarının boğazına bıçak dayayan babanın ifadesi ortaya çıktı

İhbarla harekete geçen emniyet ve savcılık, baba Şiyar A.'yı Karabağlar ilçesinde gözaltına aldı. Çocuklar devlet korumasına alınırken, Şiyar A., emniyetteki ifadesinde, "Eşimle sorunlar yaşıyoruz, beni terk etti. Çocukları vermek istedim, kabul etmedi. Annemin de desteği ile beraber bakıyoruz. Söz konusu görüntüler eski. Eşimle yaşadığım bir tartışma sonucu yaşandı. Çocuklarımı seviyorum, asla zarar vermem" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şiyar A., bu kez, Ben yapmadım dedi.