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İzmir’deki ‘zehirli mahallede’ endişe sürüyor

İZMİR Alsancak’ta 1 yaşındaki Altay Toprak’ın ölümüne yol açan ilaçlama olayının yaşandığı sokakta boşaltılan binalarda yaşam normale döndü. Riskin ortadan kalkmasıyla evlere giriş izni verildi. Ancak oğullarını kaybeden aile ve ilaçlamanın yapıldığı daire sakinleri eve dönmedi

HABER MERKEZİ
İzmir’deki ‘zehirli mahallede’ endişe sürüyor

İzmir'in Konak ilçesinde, tahtakurusu sebebiyle bir binada yapılan haşere ilaçlaması, 1 yaşındaki bebeğin ölümüne, bazı vatandaşların da rahatsızlanmasına yol açmıştı. Olayın yaşandığı sokakta bazı ailelerin endişe duymasından dolayı hala evlerine yerleşmediği görüldü. Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde, tahta kuruları nedeniyle ilaçlama yapılmıştı. Apartman sakinlerinden 1 yaşındaki erkek bebek A.T.K.'ın ise zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, binada ölçümler yapmış, ölçümlerde, binadaki insan sağlığına zararlı değerlerin yüksek olduğu tespit edilmişti. Riskin ortadan kalkmasıyla boşaltılan binalar yeniden kullanıma açıldı. Fakat bazı aileler endişe sebebiyle evlerine yerleşmedi. Olayın yaşandığı binada ise bazı dairelerin evlerine geri döndüğü, hayatını kaybeden bebeğin ailesinin ve ilaçlama yapılan dairenin sakinlerinin evlerine henüz yerleşmediği görüldü. Güvenlik amacıyla mahalle girişine çekilen şeritler de kaldırıldı.

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