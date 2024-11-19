TİS sonrası sendika karıştı

REFERANDUM sonucuna rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TİS imzalanması Tüm Bel- Sen İzmir 1 No'lu Şube'de çatlağa neden oldu. TİS'in imzalanmasına tepki gösteren sendika üyelerinin talebi doğrultusunda şube olağanüstü genel kurula gidiyor. KESK'e bağlı Tüm Bel- Sen İzmir 1 No'lu Şube, Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan toplu iş sözleşmesinden dolayı Olağanüstü Genel Kurul'a gidiyor. Belediye ile devam eden TİS görüşmeleri sırasında referandum yapılmış ve yapılan oylama sonucunda memurların çoğu teklife karşı çıkmıştı ancak sonuca rağmen şube yönetimi sosyal denge tazminatını 16 bin 750 TL'den 17 bin TL'ye çıkan sözleşmeyi imzalanmıştı. Aralarında şube yöneticilerinin de olduğu Emek Hareketi olağanüstü genel kurul için dilekçe topladı. Kurul yarın toplanacak.