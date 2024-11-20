Egeli çocuklar İzmir’de buluştu

25. Ulusal Çocuk Forumu Çeyrek Asır Çocuk Buluşmaları kapsamında, Ege Bölge Buluşmaları İzmir'in ev sahipliğinde, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli illerinden Çocuk Hakları Komite temsilcisi çocuklarn katılımı başladı. 25. Ulusal Çocuk Forumu Çeyrek Asır Ege Bölge Buluşmaları'nda çocuklar birbiriyle kaynaştı, farklı deneyimler dinledi. Öte yandan çocuk hakları komitelerinin çalışmaları ile devam edeceği, bölge raporunun bakanlık temsilcisine teslim edileceği bildirildi.