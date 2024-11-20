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Haberler İzmir İzmir merkezli terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı!

İzmir merkezli terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir merkezli 2 ilde terör örgütü TKP/ML'ye yönelik operasyon kapsamında örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik teknik ve fiziki takip çalışmalar neticesinde 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA
İzmir merkezli terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir ve Tokat'ta TKP/ML terör örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, TKP/ML terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; TKP/ML terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik teknik ve fiziki takip çalışmaları gerçekleştirildi. Açık ve gizli tanık beyanları ile; terör örgütünün talimatları doğrultusunda bildiri dağıttığı, afiş, pankart astığı, eylem ve etkinlikleri organize ettiği, örgüte yeni katılanlara ideolojik eğitim verdiği ve örgüte eleman temini konusunda çalışma yaptığı tespit edilen 4 şüpheliye yönelik İzmir ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İzmir merkezli terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı!

Yapılan operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı. Ekiplerce yapılan ikamet aralarında ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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