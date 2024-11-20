“Körfezi, İzmir’e yakışır ve yaşanabilir kılacağız”

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kirlilik, balık ölümleri ve kötü kokuyla gündeme gelen İzmir Körfezi'ni kurtarma seferberliği kapsamında, 'İzmir İçin Nefes Projesi'ni hayata geçirdi. Proje'nin amaç ve kapsamını anlatan Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul, körfeze giren kirliliğin durdurulması için gereken çalışmaların hayata geçmesi adına eylemler belirlediklerini söyledi.

ORTA VE UZUN VADE PLANI

Körfezi, İzmir'e yakışır ve yaşanabilir bir körfez haline getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Erul, "İzmir Körfezi üç bölüme ayrılıyor; iç körfez, orta körfez ve dış körfez. Özellikle iç körfezdeki su sirkülasyonunu hareketlendirecek bir mekanizmayı kurgulamamız gerekiyor. Bunu orta ve uzun vadede yapmamız gerekiyor. Uzun vadede kirlilik durdurulduktan sonra iç körfez, orta körfez ve dış körfezde hidrodinamik modelle birlikte dip çamurunun ve tortusunun nerelerde biriktiği, sirkülasyonu artırabilecek mekanizmanın ne olduğu ve nasıl bir kurgu yapılması gerektiği ortaya konulacak" ifadelerini kullandı.

Erul, "Bu eylem planında, belediyelerin görev ve yetkileri çerçevesinde kanalizasyonlarda toplanan atık suyun arıtılarak körfeze deşarjını sağlayabilecek alt yapının eksikliklerinin tamamlanması, işletme hatalarının giderilmesi, arıtma tesisi kapasitesiyle ilgili problemlerin tespitine yönelik acil ve kısa vadeli çalışmaları ortaya koyduk. Bu çalışmalar kapsamında alıcı ortama yapılan her türlü atık su deşarjında bakanlık olarak denetim, inceleme ve izleme çalışmalarımızı artırdık." diye konuştu.

Orta ve uzun vadeli çalışmaları da kurguladıklarını belirten Erul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgedeki tüm üniversiteleri bir araya toplayarak oluşturduğumuz bilim kuruluyla bugüne kadar körfezle ilgili yapılan çalışmaları masaya yatırmak, eksiklikler varsa gidermek, ihtiyaç varsa yeni projeler üretmek için çalışıyoruz. Bunların amacı öncelikle noktasal kaynaklı kirliliği bertaraf etmek. Dereler, atık su tesisleri, yağmur suyu kanalları aracılığıyla körfeze gelen kirliliklerin tespitini yapmaktır."

Modele göre İzmir Körfezi'nin iç, dış ve orta körfez olarak ayrıldığı bilgisini veren Erul, "Özellikle iç körfezdeki su sirkülasyonunu hareketlendirecek bir mekanizmayı kurgulamamız gerekiyor. Bunu da orta ve uzun vadede yapacağız. Acil ve kısa eylem planında körfeze yönelik kirlilik girişini durduracağız. Orta ve uzun vadede ise dip çamur ve tortuların nerelerde biriktiğini, sirkülasyonu artırabilecek mekanizmanın ne olduğunu ve nasıl bir kurgu yapılması gerektiğini ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.