23 ilde milyonlarca uyuşturucu ele geçirildi: İzmir’de 4 zehir taciri yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ildeki "Narkoçelik-49" operasyonunda 1 ton 756 kilogram uyuşturucu madde ile 34 milyon 617 bin 835 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, gözaltına alınan 58 şüpheliden 40'ının tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından uyuşturucu madde imalatçıları ve zehir tacirlerine yönelik 23 ilde "Narkoçelik-49" operasyonu düzenlendi. İzmir'de yapılan opersyonda 129 bin 128 uyuşturucu hap ele geçirdi, 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 58 şüpheliden 40'ı tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerler şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

BİR SEFERDE ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK UYUŞTURUCU HAP

"Narkoçelik-49" kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 34 milyon 270 bin uyuşturucu hap, 4 kilogram metamfetamin ve 6 kilogram eroin ele geçirildi, Uyuşturucu imal ettiği suçlamasıyla 4 şüpheli tutuklandı. Bu, jandarmanın bir seferde yakaladığı en yüksek uyuşturucu hap miktarı oldu.