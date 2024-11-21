İzmir’de 3 polisi silahla yaralayan saldırgan linç edilmeye çalışıldı

Son dakika İzmir haberleri... Olay, dün saat 20.00 sıralarında Turabiye Mahallesi sıralarında Seferihisar ilçesinde meydana geldi. Husumetli 2 grup arasında silahlı çatışma çıkacağı ihbarına giden ve sivil polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru ve 1 komiser yaralanırken, şüphelilerden M.S.Ç., olay yerinden kaçmaya çalışırken suç aleti tabanca ile yakalandı. Şüphelinin yakalanma anının görüntülerine de ulaşıldı.