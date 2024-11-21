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Haberler İzmir İzmir'de 3 polisi silahla yaralayan saldırgan linç edilmeye çalışıldı

İzmir'de 3 polisi silahla yaralayan saldırgan linç edilmeye çalışıldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Seferihisar ilçesinde husumetli 2 grup arasında silahlı çatışma çıkacağı ihbarına giden devriye görevinde bulunan polis ekibine düzenlenen saldırıda 2 polis memuru ve 1 komiser yaralanırken şüphelilerden M.S.Ç., olay yerinden kaçmaya çalışırken suç aleti tabanca ile yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan saldırgan, çevredeki vatandaşlar tarafından sokak ortasında linç edilmeye çalışıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

DHA AA
İzmir’de 3 polisi silahla yaralayan saldırgan linç edilmeye çalışıldı

Son dakika İzmir haberleri... Olay, dün saat 20.00 sıralarında Turabiye Mahallesi sıralarında Seferihisar ilçesinde meydana geldi. Husumetli 2 grup arasında silahlı çatışma çıkacağı ihbarına giden ve sivil polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru ve 1 komiser yaralanırken, şüphelilerden M.S.Ç., olay yerinden kaçmaya çalışırken suç aleti tabanca ile yakalandı. Şüphelinin yakalanma anının görüntülerine de ulaşıldı.

İzmir’de 3 polisi silahla yaralayan saldırgan linç edilmeye çalışıldı

VATANDAŞLAR ŞÜPHELİLERİN İŞ YERLERİNE SALDIRDI

Öte yandan olayın duyulması üzerine vatandaşlar, şüphelilerin iş yerine saldırdı. Vatandaşlar, iş yerlerine taş ve sopalarla saldırarak zarar verirken, polis ekipleri ortamı yatıştırmaya çalıştı

13 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

İzmir'de kavga ihbarına giden polislere ateş açılması ve 3 polisin yaralanmasının ardından başlatılan operasyonda saldırganın ardından 13 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 14 oldu.

İzmir’de 3 polisi silahla yaralayan saldırgan linç edilmeye çalışıldı

POLİSLER HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

9 Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde tedavi gören polis memurlarından 2'sinin dün gece ameliyat edildiği, diğerinin ise ilk müdahale sonrası servise alındığı öğrenildi.

İzmir’de 3 polisi silahla yaralayan saldırgan linç edilmeye çalışıldı

2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü ve iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.

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