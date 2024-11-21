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Haberler İzmir İzmir'de FETÖ operasyonu! Hücre evinde saklanmışlar

İzmir'de FETÖ operasyonu! Hücre evinde saklanmışlar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de, terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ve yakalama kararlarının bulunduğu ve hücre içinde saklandıkları da tespit edildi.

AA
İzmir’de FETÖ operasyonu! Hücre evinde saklanmışlar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de, terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, terör örgütü FETÖ üyesi oldukları yönünde bilgi ve çeşitli deliller bulunan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

İzmir’de FETÖ operasyonu! Hücre evinde saklanmışlar

HÜCRE EVİNDE SAKLANMIŞLAR

FETÖ'ye fon sağladıkları öne sürülen şüphelilerin, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ve yakalama kararlarının bulunduğu, terör örgütünün hücre evinde saklandıkları da tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 16 şüpheli yakalandı.

İzmir’de FETÖ operasyonu! Hücre evinde saklanmışlar

Aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve para ele geçirildi. Zanlılar, ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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