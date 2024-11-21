İzmir’de polisleri yaralayan şüpheliden pişkin ifade: Husumetlilerim sandım

HUSUMETLİLERİ SANMIŞ

Olaydan kısa bir süre sonra İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, saldırıyı gerçekleştiren M.S.Ç.'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Eski muhtar adayı olduğu öğrenilen M.S.Ç.'ye çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gece boyunca düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli daha gözaltına alındı. M.S.Ç.'nin polisteki ilk ifadesinde sivil polis ekibini aralarında husumet bulunan gruptan sandığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan polis ekiplerine düzenlenen saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Turabi Caddesi'nde bulunan marketin önüne bir otomobilin gelmesi ve o sırada ihbar üzerine sokakta bulunan polis memurlarının vurularak yere yığılması yer aldı.