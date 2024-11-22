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Haberler İzmir İzmir'de 12 kuyumcuyu düşük gramlı altınlarla dolandırdılar

İzmir'de 12 kuyumcuyu düşük gramlı altınlarla dolandırdılar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de 12 kuyumcuyu 8 ayar altının üzerini 22 ayarla kaplayarak 350 bin lira dolandıran 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 3'ü adli kontrolle serbest kaldı.

İHA
İzmir’de 12 kuyumcuyu düşük gramlı altınlarla dolandırdılar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 12 kuyumcuya girip, 8 ayar altın üzerine 22 ayarla kaplanmış görüntü verdikleri kolyeleri satarak 350 bin lira mağduriyete sebep olan 6 şüpheliyi belirledi. Ekiplerce tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, Y.Ş., Ş.S., E.A., E.Ş., S.A. ve M.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ş., Ş.S. ve E.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.Ş., S.A. ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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