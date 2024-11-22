İzmir’de elektrik kesintisi 22 Kasım Cuma

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde planlı elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin detayları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte 22 Kasım Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...