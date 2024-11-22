İzmir’de elektrik kesintisi 22 Kasım Cuma

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde planlı elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin detayları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte 22 Kasım Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...
9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa
9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ
9:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Erzene
Evka 3
9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Sasallı Merkez
10:00 - 13:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Payamlı
9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Özgür
10:00 - 13:00
MENDERES / İZMİR
Efemçukuru
9:45 - 15:45
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak
10:00 - 13:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Gölcük
10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Atatürk
Adnan Menderes
Toki
10:00 - 13:00
URLA / İZMİR
Bademler