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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 22 Kasım Cuma

İzmir'de elektrik kesintisi 22 Kasım Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak planlı elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İşte 22 Kasım Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 22 Kasım Cuma

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde planlı elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin detayları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte 22 Kasım Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 22 Kasım Cuma

9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa

9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ

9:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Erzene
Evka 3

9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Sasallı Merkez

10:00 - 13:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Payamlı

İzmir’de elektrik kesintisi 22 Kasım Cuma

9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Özgür

10:00 - 13:00
MENDERES / İZMİR
Efemçukuru

9:45 - 15:45
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak

10:00 - 13:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Gölcük

10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Atatürk
Adnan Menderes
Toki

10:00 - 13:00
URLA / İZMİR
Bademler

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