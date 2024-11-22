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Haberler İzmir İzmir'de polis ekibine saldıran 6 şüpheli adliyede!

İzmir'de polis ekibine saldıran 6 şüpheli adliyede!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı çatışma ihbarına giden sivil polis memurlarına ateş açan ve 2 polis memurunu ağır yaralayan şüpheli M.S.Ç.'nin gözaltına alındığı olayda gözaltı sayısı 14'e çıkmıştı. Gözaltına alınan 14 zanlıdan 6'sı adliyeye sevk edilirken şüphelilerden 8'i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

AA
İzmir’de polise ekibine saldıran 6 şüpheli adliyede!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 3 polis memurunun yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı adliyeye sevk edildi.

İzmir’de polise ekibine saldıran 6 şüpheli adliyede!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlının İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

İzmir’de polise ekibine saldıran 6 şüpheli adliyede!

Şüphelilerden 8'i savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı, diğerleri ise adliyeye gönderildi.

Olayı gerçekleştiren M.S.Ç, emniyetteki ifadesinde, kardeşi S.Ç'nin husumetlileriyle kavga ettiğini düşündüğünü, yere yatırıldığını gördüğünde ateş açtığını, kişilerin polis olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

İzmir’de polise ekibine saldıran 6 şüpheli adliyede!

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Kasım'da, Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye gitmiş, şüpheli M.S.Ç. bölgeye gelen polis ekiplerine ateş etmişti.

Yaralanan 3 polis memuru hastaneye kaldırılmış, olayı gerçekleştiren zanlı ve 13 kişi gözaltına alınmıştı.

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