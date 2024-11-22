İzmir’de şoke eden olay! 35 yıllık komşusunun duvarını kırdı, eşyaları çaldı, kayıplara karıştı

DUVARI ÖRÜP SIVADI, KAYIPLARA KARIŞTI

Evdeki; iki televizyon, beyaz eşyalar, mobilyalar, halılar, küçük ev aletleri, avizelere kadar bir evde olabilecek her şey çalındı. İşini bitiren ve eşyaları kendi evine taşıyan komşu F.C., daha sonrada evin duvarını örüp sıvadı, mutfak kapısından çıkıp kayıplara karıştı. Eve gelen Ahmet Sağlam'ın kız kardeşi ise neye uğradığını şaşırdı. Önce aile bireyleri eve geldi, sonrada polis ekiplerine haber verildi. Polis ekipleri eve geldiğinde hemen parmak izi aldı.

"BİZİM 35 SENELİK KOMŞUMUZ. BİZ ONUN ELİNDE BÜYÜDÜK, YAZIKLAR OLSUN"

Ahmet Sağlam'ın kardeşi Ali Sağlam (25), sıvalı duvarı gördüklerinde komşularından şüphelendiklerini, polisle diğer eve girdiklerinde duvarın kırık olduğunu anlattı.