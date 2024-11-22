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Haberler İzmir Urla'da yoğun sis kaza getirdi! Otobüs yoldan çıktı

Urla'da yoğun sis kaza getirdi! Otobüs yoldan çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Urla ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle içerisinde 1 yolcu olan ESHOT otobüsü yoldan çıktı. Sürücü ve yolcu kazayı yara almadan atlattı.

İHA
Urla’da yoğun sis kaza getirdi! Otobüs yoldan çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Urla ilçesinden Çeşme istikametine giden ESHOT otobüsü, yoğun sisin de etkisiyle sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Sürücü ve tek yolcu kazayı yara almadan atlattı.

Urla’da yoğun sis kaza getirdi! Otobüs yoldan çıktı

Olay bu sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 737 No'lu Urla-Kadıovacık hattında hizmet veren ESHOT otobüsü, Urla Zeytinler Mahallesi otoban çıkışında yoğun sisin de etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şoför ve otobüsteki tek yolcu kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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