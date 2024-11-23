CHP’nin arsa mağdurları

Balçova Arsa Mağdurlarının Sesi Derneği (BAMSES), 50 yılı aşkın süredir Balçova Belediyesi yüzünden mağduriyet yaşayan vatandaşlar için bir çalışma başlattı.

MECLİSE TAŞINDI

Balçova Belediyesi'nin 1970'li yılların başında 300'er metrekare arsa tahsisi yapılacağı vaadiyle çoğunluğu dar gelirli vatandaşlardan oluşan yaklaşık 5 bin kişiden 3 biner lira arsa bedeli tahsil ettiğini kaydeden Dernek Başkanı Ruhi Eroğlu, 3 bin 500 civarında vatandaşın mağdur edildiğini söyledi. AK Parti grubu tarafından Balçova arsaları konusunun belediye meclisinde incelenmesi için verdikleri önergenin oy birliğiyle kabul edildiğini ifade eden Ruhi Eroğlu, "7 Ekim'de yapılan meclis toplantısında AK Parti grubu tarafından büyükşehir mülkiyetinde kalan gayrimenkullerin iade alınması için girişim başlatılmasını talep eden önergesi, CHP grubu tarafından reddedilmiştir. Balçova Belediyesi yönetiminin gayrimenkullerine sahip çıkmamakta ısrar etmeleri nedeniyle arsa tahsisi yapılacağı taahhütlerini yerine getirmeye niyetlerinin olmadığı anlaşılmaktadır. CHP'li meclis üyelerinin çözüme dair olumsuz yaklaşımları ve verilen önergeyi reddetmeleri tüm arsa mağdurlarında büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. 50 yıl önce parası ödenmiş olan bu arsaları hiçbir kurumun kendi menfaatine tasarruf etmesine izin verilmeyecek ve bunun için hukuki tüm haklar kullanılacaktır" dedi.