İzmir’de 6 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat! 23 Kasım Cumartesi sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 23 Kasım Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BERGAMA ZAFER 22.11.2024 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR FATİH 23.11.2024 saat 10:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ HACIHASAN, YILANLI, KEMER, GÖLCÜK, TEKKE, OĞUZLAR, MURSALLI, DOLAYLAR, ÇAĞLAYAN, BAYIRLI 23.11.2024 saat 09:00 ile 15:30 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
URLA CAMİATİK, YELALTI 23.11.2024 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.