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İzmir'de 6 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat! 23 Kasım Cumartesi sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... Bugün (23 Kasım Cumartesi) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorularının yanıtı araştırılıyor. İzmir'in Bergama, Gaziemir, Ödemiş ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İşte 23 Kasım Cumartesi İzmir'deki su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN
İzmir’de 6 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat! 23 Kasım Cumartesi sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 23 Kasım Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de 6 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat! 23 Kasım Cumartesi sular ne zaman gelecek?

BERGAMA ZAFER 22.11.2024 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 6 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat! 23 Kasım Cumartesi sular ne zaman gelecek?

GAZİEMİR FATİH 23.11.2024 saat 10:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 6 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat! 23 Kasım Cumartesi sular ne zaman gelecek?

ÖDEMİŞ HACIHASAN, YILANLI, KEMER, GÖLCÜK, TEKKE, OĞUZLAR, MURSALLI, DOLAYLAR, ÇAĞLAYAN, BAYIRLI 23.11.2024 saat 09:00 ile 15:30 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 6 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat! 23 Kasım Cumartesi sular ne zaman gelecek?

URLA CAMİATİK, YELALTI 23.11.2024 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

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