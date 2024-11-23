İzmir’de elektrik kesintisi 23 Kasım Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 23 Kasım Cumartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
9:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
BORNOVA / İZMİR
Atatürk
10:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
KEMALPAŞA / İZMİR
Atatürk
Çınarköy
Sekiz Eylül
Mehmet Akif Ersoy
9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kemer
Hacıhasan
Yılanlı
9:00 - 11:00
TORBALI / İZMİR
TORBALI / İZMİR
Çapak
9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
URLA / İZMİR
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