  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 23 Kasım Cumartesi

İzmir'de elektrik kesintisi 23 Kasım Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in bazı ilçelerinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve süreleri GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 23 Kasım Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 23 Kasım Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 23 Kasım Cumartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

9:00 - 15:00

BORNOVA / İZMİR

Atatürk

10:00 - 16:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Atatürk

Çınarköy

Sekiz Eylül

Mehmet Akif Ersoy

9:00 - 15:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Kemer

Hacıhasan

Yılanlı

9:00 - 11:00

TORBALI / İZMİR

Çapak

9:00 - 15:00

URLA / İZMİR

Kuşçular

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA