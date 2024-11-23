İzmir'de korkunç olay! Cezaevinden çıkar çıkmaz eşini ve kayınpederini bıçakladı

Kırıkkale'de bıçaklı yaralama suçundan girdiği cezaevinden tahliye olup İzmir'e gelen S.M.S., eşi H.S. (29) ve kayınpederi K.A.'yı (52) bıçakla yaraladı. H.S.'nin KADES uygulamasından yardım istemesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, S.M.S. ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, sabah saatlerinde Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bıçaklı yaralama suçundan 3 yıl önce tutuklanan ve Kırıkkale'de cezaevine giren S.M.S., bir süre önce tahliye oldu. İzmir'e gelen S.M.S., eşi H.S. ve kayınpederi K.A.'nın yaşadığı adrese gitti. S.M.S., burada bilinmeyen eşi ve kayınpederi ile tartıştı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.M.S., eşi H.S. ve kayınpederi K.A.'yı bıçakladı.