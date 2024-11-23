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Haberler İzmir İzmir'de sağanak yağış! Deniz seferleri iptal

İzmir'de sağanak yağış! Deniz seferleri iptal

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su ile doldu, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

DHA
İzmir’de sağanak yağış! Deniz seferleri iptal
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