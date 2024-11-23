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Haberler İzmir Yasa dışı bahis operasyonunda fenomenler mercek altında! Paylaşım başına 250 bin lira almışlar

Yasa dışı bahis operasyonunda fenomenler mercek altında! Paylaşım başına 250 bin lira almışlar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda milyonluk takipçili sosyal medya hesaplarının bahis çetelerinden paylaşım başına 250 bin lira aldığı ortaya çıktı. Fenomenler ifadelerinde bu tarz paylaşımların suç olduğunu bilmediklerini savundu.

AA
Yasa dışı bahis operasyonunda fenomenler mercek altında! Paylaşım başına 250 bin lira almışlar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yaparak takipçilerini teşvik eden ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları saptanan sosyal medya fenomenlerine yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda İzmir, İstanbul, Antalya, Adana ve Bursa'da gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'unun tutuklandığı soruşturmaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Yasa dışı bahis operasyonunda fenomenler mercek altında! Paylaşım başına 250 bin lira almışlar

Buna göre İzmir'de 11 Temmuz'daki yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan B.A'nın bahis sitesi tanıtımı içeren paylaşımlarını menajeri H.Y. aracılığıyla yaptığını ifade etmesi sonrası telefon kayıtları ve banka hesap dökümleri incelendi.
H.Y. ile sosyal medyada çok sayıda takipçisi bulunan P.S.B'nin yasa dışı bahis çeteleriyle yüksek takipçisi bulunan sosyal medya fenomenleri arasında komisyon karşılığı aracılık yaptığı belirlendi.

Güzellik, seyahat, moda ve eğlence gibi çeşitli kategorilerde paylaşımlar yapan ve yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan fenomenlere ulaşan H.Y ve P.S.B'nin takipçi sayıları ve tanınırlığına göre reklam geliri teklif ettiği saptandı.

Yasa dışı bahis operasyonunda fenomenler mercek altında! Paylaşım başına 250 bin lira almışlar

Teklifi kabul eden fenomenlere paylaştıkları görüntü başına 250 bin liradan başlayan tarifelerle ödeme yapıldığı, para trafiğinin banka ve kripto hesapları üzerinden yürütüldüğü belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde paylaşımları menajerler aracılığıyla yaptıklarını, suç olduğunu bilmediklerini savundukları, pişman olduklarını söyledikleri öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda dün İzmir, İstanbul, Antalya, Adana ve Bursa'da gözaltına alınan 16 şüpheliden aralarında H.Y. ve P.S.B'nin de bulunduğu 10'u tutuklanmıştı.

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