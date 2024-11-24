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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 24 Kasım Pazar

İzmir'de elektrik kesintisi 24 Kasım Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesintiler ne kadar sürecek? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 24 Kasım Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 24 Kasım Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 24 Kasım Pazar

10:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Horozgediği

10:30 - 16:30
BAYINDIR / İZMİR
Fatih ( Arapkirli )
Fırınlı ( Furunlu Yolu )
Yusuflu
Yakacık
Tokatbaşı ( Ova Yolu )
Sadıkpaşa

9:00 - 15:00
BAYRAKLI / İZMİR
Adalet

9:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Gazi Osman Paşa ( 4099. Sk. 5544/3. Sk. 5544/1. Sk. )
Yeşilova ( Kamil Tunca Blv. 4103. Sk. 4101. Sk. 4097. Sk. )
Koşukavak

İzmir’de elektrik kesintisi 24 Kasım Pazar

9:00 - 13:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Yukarıkızılca Merkez
Aşağıkızılca

9:00 - 12:00
MENEMEN / İZMİR
29 Ekim

9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hacıhasan ( HACI HASAN birgi deresi küme evleri )
Kemer ( KEMER PARNALI ÇOBAN ÇEŞMESİ )
Yılanlı

10:00 - 12:00
URLA / İZMİR
Atatürk

İzmir’de elektrik kesintisi 24 Kasım Pazar

10:30 - 16:30
TİRE / İZMİR
Mahmutlar
Kürdüllü
Kireli
Karateke
Doyranlı
Derebaşı
Çiniyeri
Boynuyoğun
Gökçen
Kahrat
Fatih
Toki
Hürriyet
Atatürk
Adnan Menderes

10:30 - 16:30
TORBALI / İZMİR
Bülbüldere

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