Bakan Uraloğlu müjde verdi: İzmir-Ankara hattı o tarihte bitecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan İzmirlilere müjdeli haber geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde Ankara İzmir Hızlı Tren Hattıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu söz konusu hattın yapım işinin 2027 yılında tamamlanacağını söyledi.

2027'DE BİTECEK

İzmir-Ankara Hızlı Tren Hattı'nın Afyonkarahisar'a kadar olan kısmının 2026'da tamamlanacağını ifade eden Bakan Uraloğlu: "Hattın tamamını da 2027'de bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Ankara-İzmir Hızlı Treni'nde mesafenin 624 kilometre olduğunu belirten Uraloğlu, sürenin 3,5 saat olacağını, bunda bir değişiklik ve kısaltma bulunmadığını da sözlerine ekledi.

DAHA ÇOK PARA YERNE DAHA ÇOK YATIRIM ŞARTINI KOYACAĞIZ

Komisyonda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu internet hızına ilişkin yapılan eleştiriler için de fiber altyapının bazı caddelere, sokaklara ve evlere gidebildiğini, internet kullanıcılarının belli paket hızlarında talepleri olduğunu söyledi. Uraloğlu, bu alanda uluslararası kriterlere göre istenilen yerde olunmadığına dair iddiaların bulunduğunu dile getirerek, "Burada bizim yapmamız gerekenler var ve Telekom'un imtiyaz hakkı sürecinde daha çok para yerine daha çok yatırımı şart koyarak bunları telafi edeceğiz. Ama unutmayalım, mevcut altyapı, daha yüksek kapasitede olduğu halde yeterince talep olmadığı için tam anlamıyla da kullanılamayabiliyor." diye konuştu.

ÖDEMİŞ-KİRAZ VE BELEVİ-TİRE YOLU

Ödemiş-Kiraz ve Belevi-Tire yolunu 2025'te bitireceklerini anlatan Uraloğlu, Bergama çevre yolunu da bitirdiklerini kaydetti.