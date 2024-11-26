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Haberler İzmir Fabrika 5 ayda 2'nci kez yandı

Fabrika 5 ayda 2'nci kez yandı

İzmir’in Selçuk ilçesinde plastik kasa fabrikasında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, fabrikanın 5 ay önce de yandığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

FATİH ŞENDİL
Fabrika 5 ayda 2’nci kez yandı

İzmir'de plastik kasa fabrikasında yangın çıktı. İzmir'in Selçuk ilçesinde plastik kasa üretilen fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA

İsabeyli Mahallesi'nde 22 dönüm arazi içinde 9 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre yanan fabrikanın 5 ay öncede yandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Bölgede incelemelerde bulunan Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde çıkan yangının ekiplerin müdahalesiyle başka bir yere sıçramadan söndürüldüğünü söyledi. Çağlar, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için de çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

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