Fabrika 5 ayda 2’nci kez yandı

İzmir'de plastik kasa fabrikasında yangın çıktı. İzmir'in Selçuk ilçesinde plastik kasa üretilen fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA

İsabeyli Mahallesi'nde 22 dönüm arazi içinde 9 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre yanan fabrikanın 5 ay öncede yandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Bölgede incelemelerde bulunan Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde çıkan yangının ekiplerin müdahalesiyle başka bir yere sıçramadan söndürüldüğünü söyledi. Çağlar, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için de çalışma yürütüldüğünü ifade etti.