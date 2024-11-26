Karşıyaka’ya soruşturma izni Çiğli’ye mahkemeden bilirkişi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hazırlanan rapor doğrultusunda Karabağlar ve Gaziemir'in ardından Karşıyaka Örnekköy'deki kentsel dönüşüm projesinde imzası ve sorumluluğu bulunan eski Başkan Tunç Soyer ile birlikte toplam 13 isme soruşturma izni verdi. Çiğli'de Egeşehir denetiminde kooperatifle birlikte belediye personeline için yapılan konut yapım işine de mahkeme tarafından bilirkişi atandığı öğrenildi.

13 KİŞİNİN LİSTESİ

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da kurucuları arasında yer aldığı Örnekköy'deki kooperatiflerle ile ilgili yapılan ön inceleme sonrasında eski Başkan Tunç Soyer, eski Genel Sekreter Barış Karcı, eski Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Suphi Şahin, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Banu Dayangaç, Yapı İşleri Dairesi Başkanı Murat Yenigül, Manisa'ya transfer olan Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ahmet Ata Temiz,

Toplum Sağlığı Dairesi Başkanı Orhan Sertaç Dölek, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Levent İşler, Eshot Genel Müdürlüğü Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Sevcan Tınaztepe, ESHOT Genel Müdürlüğü Eski Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Erdal Kukul, Eshot Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ergül, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'ndaki eski şube müdürlerinden Cihan Kıranoğlu, Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Yerel Hizmetler eski Müdürü emekli memur Mehmet Gürhan Özata olmak üzere 13 isim için soruşturma izni verildi.

Ön raporda, İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da herhangi bir yönetim kurulu kararı olmadan protokol imzaladığı da vurgulandı. Çiğli'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ege Şehir Planlama şirketinin belediye personeline yönelik konut inşaatı ile ilgili de bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre; İzmir Emekçileri Konut Yapı Kooperatifi'nin yürüttüğü 'Burano City' projesindeki inşaat çalışmalarının incelenmesi için bilirkişi talep etti. Mahkemenin atadığı bilirkişinin inşaatta incelemeler yaptığı, sözleşmede yer alan tarihlerde inşaatın olması gereken seviyesinin çok daha altında olduğunun tespit edildiği kaydedildi.