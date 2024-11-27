Lavabo açıcı içen çocuğun soluk borusu eriyerek yapışmıştı! İzmir’deki doktorlar solunum cihazından kurtardı

Diğer ameliyatta ise bebeğe yeni bir yemek borusu oluşturduklarını dile getiren Dökümcü, "Yemek borusunun kullanılamayacak durumda olması nedeniyle mideden yeni bir yemek borusu yaptık. Yemek borusunun üst kısmıyla mideyi birleştirerek hastamızı yutar hale getirdik. Artık hastamız karnından tüple değil ağızdan yutarak beslenmeye başladı. Bebeğimiz ameliyat olmasaydı tekrarlayan akciğer enfeksiyonları nedeniyle kaybedilme ihtimali yüksekti." diye konuştu.

"TÜRK DOKTORLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Baba Ultam Allahaov da bebeklerinin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle aylarca yoğun bakımda tedavi gördüğünü, zor zamanlar yaşadıklarını anlatarak, "Yemek yemeye, nefes almaya başladı. Bebeğimiz çok iyi. Türk doktorlarına teşekkür ediyoruz." dedi.Anne Hilal Allahaov ise bebeğinin yüzünün artık güldüğünü, çok mutlu olduklarını söyledi.