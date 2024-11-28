İkizini kaybeden Sinem’in hüzünlü günü

İzmir'de küçük yaşlarda anne ve babasını, 3 hafta önce de otobüs çarpması sonucu ikizini kaybeden 24 yaşındaki Sinem Soylu, yeni yaşını kardeşinin hala taze olan acısıyla karşıladı. Balçova ilçesinde 6 Kasım'da işe gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden Gizem Soylu'nun (24) ikizi Sinem Soylu, tek başına kaldığı evde ailesinin yasını tutuyor. 27

Kasım 2000'de doğan ikizler, babalarını 4, annelerini ise 15 yaşında kaybetti. Doğumlarından kaza gününe kadar her anı birlikte yaşayan kardeşlerden Sinem, hem anne ve babasını hem de ikizini kaybetmesinin hüznünü yaşıyor.

KARDEŞ ACISI ÇEKİYOR

Kardeşinden kendisine emanet kalan "Baron" ve "Behlül" isimli iki kedisiyle acısını hafifletmeye çalışan Sinem Soylu, doğum günü olan 27 Kasım'ı ilk kez yalnız karşıladı. Soylu, "Bu sefer hem annemi hem babamı hem de kardeşimi kaybettim. Öldüğüne ben inanmıyorum. Onun benim yanımda olmadığını ve kaybettiğime inanmıyorum, çok zorlanıyorum" diye konuştu.