İzmir’de operasyon: 28 ton etil alkol ele geçirildi

Menemen ilçesinde, pazartesi günü yapılan operasyonda, belirlenen şüphelilere ait depo ve araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 22 milyon TL olan 28 ton etil alkol, 2 bin 600 adet bidon ve kapağı, 1070 taklit etiket, 35 plastik IBS tank, 3 etil alkol damıtma kazanı, 2 soğutucu cihaz, 1 etil alkol bidon doldurma makinesi, 1 folyo kapatma makinesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, 2'si adli kontrolle olmak üzere tamamı serbest bırakıldı.