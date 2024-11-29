Eşini 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Savunması ’pes’ dedirtti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesinde 25 Aralık 2023 tarihinde meydana gelen olayda bir arkadaşıyla içki içip, evine giden Kayhan Barbak ile eşi Zehra Barbak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Kayhan Barbak, mutfaktan aldığı bıçakla Zehra Bardak'ı 3 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Zehra Barbak, yardım istemek için dışarı çıkıp eşi tarafından bıçaklandığını söyledi. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Zehra Barbak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, Kayhan Barbak'ı suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. İfadesinde cinayeti, 'kıskançlık' yüzünden işlediğini söyleyen Kayhan Barbak, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kayhan Barbak, savcılıktaki ifadesinde tartıştıklarını, çok alkollü olduğu için bıçak aldığını ancak eşini bıçakladığını hatırlamadığını söyledi. Barbak ayrıca ifadesinde, balkondan eşinin arkasından baktığını, dayısının evinin yakın oluşu nedeniyle oraya gittiğini düşündüğünü, tartışmalarına uyanan çocuğunu ise uyutmaya çalıştığını hatırladığını söyledi. Kayhan Barbak hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.