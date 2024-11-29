İzmir’de polisin durdurduğu dolandırıcının üzerinden 3 milyon lira çıktı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, devriye sırasında şüpheli gördükleri bir kişiyi durdurdu.

Yapılan aramalarda, şahsın üzerinden 3 milyon TL değerinde döviz ve ziynet eşyası çıktığı ifade edildi.

MAĞDURLARIN EŞYALARINI VE PARALARINI ALDI

Bu durum üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan soruşturma kapsamında şüpheli kişinin, İzmir ve Aydın ilinde kendisini polis olarak tanıtarak mağdurların ziynet eşyalarını ve paralarını aldığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Daha sonra gözaltına alınan B.C.'nin, Asayiş Şube Müdürlüğünce işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.