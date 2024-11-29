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Haberler İzmir İzmir'de polisin durdurduğu dolandırıcının üzerinden 3 milyon lira çıktı

İzmir'de polisin durdurduğu dolandırıcının üzerinden 3 milyon lira çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’de polis tarafından durdurulan bir kişinin üzerinden 3 milyon TL değerinde döviz ve ziynet eşyası çıktı. Şahsın, İzmir ve Aydın’da kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı anlaşıldı.

İHA
İzmir’de polisin durdurduğu dolandırıcının üzerinden 3 milyon lira çıktı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, devriye sırasında şüpheli gördükleri bir kişiyi durdurdu.

Yapılan aramalarda, şahsın üzerinden 3 milyon TL değerinde döviz ve ziynet eşyası çıktığı ifade edildi.

MAĞDURLARIN EŞYALARINI VE PARALARINI ALDI

Bu durum üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan soruşturma kapsamında şüpheli kişinin, İzmir ve Aydın ilinde kendisini polis olarak tanıtarak mağdurların ziynet eşyalarını ve paralarını aldığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Daha sonra gözaltına alınan B.C.'nin, Asayiş Şube Müdürlüğünce işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

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