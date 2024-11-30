3 genç ölüme konumla gitmiş

BİRİ KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

İzmir'in Çeşme ilçesinde 4 gençten üçünün öldüğü birinin ise yaralandığı korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı. Araç içinde kurşunlanan Azad Demir, Abdurrahim Doğan, Mehmet Sait Medeni ve kaçmaya çalışırken yaralanan A.M.'nin olay yerine kendi ayaklarıyla gittiği öğrenildi.

AYAKLARINA ÇAĞIRMIŞLAR

B.B'NİN kız meselesi yüzünden tartıştığı gençleri konum atmak suretiyle suç mahalline çağırdığı anlaşıldı. Başından vurularak katledilen 3 gencin cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na getirilirken zanlı B.B ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.