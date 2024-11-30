İzmir’de kuraklık sebze üretimini vurdu! ’Bazı ürünler ilerleyen yıllarda yetişmemeye başlayacak’

Küresel ısınma ve beraberinde getirdiği kuraklık, meyve ve sebze üretimini olumsuz etkiliyor. Türkiye'nin kışlık sebze depolarından olan Torbalı'da kışlık hasat sürürken; kuraklık nedeniyle üretim bir önceki yıla ciddi oranda azaldı. 2023 yılında 20 bin 845 ton olan brokoli üretimi, bu yıl yüzde 59'luk bir düşüşle 8 bin 550 tona geriledi. Geçen yıl 26 bin 200 ton olan pırasa üretimi yüzde 9,7 azalarak 23 bin 670 tona, 2023 yılında 8 bin 550 ton olan karnabahar üretimi ise yüzde 20 azalarak 6 bin 845 tona düştü.

'PAZARA DA YANSIYOR'

Üretimdeki azalmayı değerlendiren Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, üretimde yaşanan azalmanın pazara da olumsuz yansıdığını söyledi. Olgun, "Türkiye'nin ilk kışlık sebzeleri Torbalı'da yetişir. Pırasa, brokoli ve lahana başta olmak üzere fidelerin ilk toprağa indiği yer burasıdır. Ege Bölgesi'nin kışlık sebze ihtiyacının yüzde 70'ini de Torbalı olarak karşılıyoruz. Ancak bu yıl artan kuraklık ve girdi maliyetlerindeki artıştan dolayı ürünlerin üretiminde ciddi düşüş var. Bu durum da pazara yansıyor ve kışlık sebzelerin pahalı satılmasına yol açıyor" dedi.