Karşıyaka’nın simge yapılarından! Atatürk’ün izlerini taşıyan tarihi Mahfel harabeye döndü

İzmir Karşıyaka'nın önemli tarihi yapılardan olan, Atatürk'ün de İzmir ziyaretlerinde sıkça uğradığı 'Mahfel' bakımsızlıktan harabeye döndü. 2018 yılında Karşıyaka Belediyesinin kamulaştırma kararına rağmen mahfele sahip çıkılmadığını belirten AK Parti Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Ünal, "Burası cumhuriyetimizin bir mirası. Gelin Atatürk'ün mirasına sahip çıkın" şeklinde Karşıyaka ve İzmir Büyükşehir belediyelerine çağrıda bulundu.

Karşıyaka tarihinin en köklü yapılarından biri olan Mahfel, cumhuriyetin ilanından sonra uzun yıllar Karşıyaka Spor Kulübü'ne, CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı'na ve Halkevlerine ev sahipliği yaptı. Kulüp binası olduğu dönemde, 1925 ve 1926 yıllarında Atatürk tarafından da ziyaret edilen Mahfel, yıllar önce kaderine terk edildi. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli bulunan ancak yıkılmaya yüz tutan tarihi yapının restorasyonu için Karşıyaka Belediye Meclisi 2018 yılında kamulaştırma kararı aldı. "Gazi Evi" olarak önerilen tarihi yapı, bahçesi ile birlikte bir bütün olarak korunacak iken meclisin kamulaştırma kararı sonraki süreçte kağıt üzerine kaldı.

"ATATÜRK'ÜN MİRASINA SAHİP ÇIKIN"

Karşıyaka Belediye Meclisinin 2018 yılında burası için kamulaştırma kararı aldığını hatırlatan AK Parti Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Ünal, "Gerek Karşıyaka Belediyesi gerek İzmir Büyükşehir Belediyesinin kamulaştırma kararının gereği olarak buranın satın alma işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. Cumhuriyet değerleriyle gurur duyuyorsak burası da cumhuriyetimizin bir mirası. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası. Ata'mızın burada ayak izleri var. 'Atatürkçüyüz' demekle, 'Atatürk'ün partisiyiz' demekle, Atatürkçü olunmuyor. Gelin Atatürk'ün mirasına sahip çıkın." dedi.

Yerel yönetimlerin tarihi yapıya sahip çıkmaması durumunda, buranın restorasyonu ilgili bir kampanya başlatacağını ve ilk katkıyı kendisinin koyacağını söyleyen Ünal, öncelikle belediyelerden adım atılması gerektiğini sözlerine ekledi.