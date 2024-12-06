Bakanlık gıda sahtekarların son listesini paylaştı! İşte Ege’de sağlığı tehdit eden firmalar...

TAĞŞİŞ ÜRÜN NEDİR?

Tağşiş, değerli madenlerin içerisine daha değersiz olanlarına katılarak gerçek değerinin düşürülmesi işlemidir. Böylece üzerinde yazılı olan değer aynı kalsa da gerçek değeri düşmektedir. Örneğin altın için "Ayar" kavramı içerisine katılan yabancı madenlerin oranını ifade eder. Ayar yükseldikçe altının oranı artmaktadır. (24 Ayar en kaliteli olandır.)