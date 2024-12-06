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Haberler İzmir Bakanlık gıda sahtekarların son listesini paylaştı! İşte Ege'de sağlığı tehdit eden firmalar...

Bakanlık gıda sahtekarların son listesini paylaştı! İşte Ege'de sağlığı tehdit eden firmalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmaların listesini güncelledi. Ege'den de listeye yeni firmalar eklendi. Listede özellikle yağ ve et ürünlerindeki hileler dikkat çekti.

HABER MERKEZİ
Bakanlık gıda sahtekarların son listesini paylaştı! İşte Ege’de sağlığı tehdit eden firmalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Bakanlık gıda sahtekarların son listesini paylaştı! İşte Ege’de sağlığı tehdit eden firmalar...

Listede bulunan ürünlerde, kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi birçok uygunsuzluk yer alıyor.

İşte listeye Ege'den eklenen yeni firmalar...

Bakanlık gıda sahtekarların son listesini paylaştı! İşte Ege’de sağlığı tehdit eden firmalar...

TAĞŞİŞ ÜRÜN NEDİR?
Tağşiş, değerli madenlerin içerisine daha değersiz olanlarına katılarak gerçek değerinin düşürülmesi işlemidir. Böylece üzerinde yazılı olan değer aynı kalsa da gerçek değeri düşmektedir. Örneğin altın için "Ayar" kavramı içerisine katılan yabancı madenlerin oranını ifade eder. Ayar yükseldikçe altının oranı artmaktadır. (24 Ayar en kaliteli olandır.)

Bakanlık gıda sahtekarların son listesini paylaştı! İşte Ege’de sağlığı tehdit eden firmalar...

Altına genellikle bakır katılır. Fakat bu durum rengini değiştirerek kızıllaşmasına neden olur. Günümüzde bozuk paraların gerçek değeri ihmal edilir. Çünkü göreceli olarak değersiz madenlerden imal edilirler. Önemli olan üzerindeki nominal değerdir

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