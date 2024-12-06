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İzmir'deki hain saldırıda yaralanan polis şehit oldu

Son dakika İzmir haberleri... Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Seferihisar ilçesindeki kavga ihbarına giden polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı düzenlenmişti. Hain saldırıda yaralanan 3 polisten biri olan 38 yaşındaki Mehmet Tozun, bu sabah saatlerinde şehit oldu. Şehidin evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

İHA
İzmir’deki hain saldırıda yaralanan polis şehit oldu

Son dakika İzmir haberleri... Olay İzmir Seferihisar'da 20 Kasım akşamı saat 20.00 sıralarında Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, mahallede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edilmişti. Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmişti.

Saldırıda başkomiser Furkan Hakan Aşkın, polis memuru İbrahim Gümüştekin ve polis memuru Mehmet Tozun yaralanmıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 8 şüphelinin ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 6'sı da tutuklandı.

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Meydana gelen olayda ağır yaralanan ve hastanede anestezi yoğun bakımda tedavisi süren Polis Memuru Mehmet Tozun (38), bu sabah saatlerinde kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis Tozun'un evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

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