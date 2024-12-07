Bakanlık listeyi yayınladı! İşte İzmir’de taklit ve tağşiş yapan firmalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaştı. İzmir'den de pek çok firma bakanlık taklit ve tağşiş ürünler listesinde yer aldı. İşte İzmir'de gıdada sahtekarlık yapan firmalar...
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı kontroller sonucunda vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmalar kamuoyuna açıklanıyor.
Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk belirlendi.
Sitedeki bilgiler anlık olarak güncellenecek.
TAĞŞİŞ NE DEMEK?
Tağşiş, bir gıda ürününe daha ucuz ya da sağlıksız maddeler ekleyerek ürünün orijinal niteliğinin değiştirilmesi anlamına geliyor.