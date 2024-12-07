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Haberler İzmir Bakanlık listeyi yayınladı! İşte İzmir'de taklit ve tağşiş yapan firmalar...

Bakanlık listeyi yayınladı! İşte İzmir'de taklit ve tağşiş yapan firmalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınladı. guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresindeki paylaşılan listede Listede özellikle bitkisel yağlar ve et ürünleri dikkat çekti. Peki İzmir'de hangi firmalar gıdada taklit ve tağşiş yapıyor? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
Bakanlık listeyi yayınladı! İşte İzmir’de taklit ve tağşiş yapan firmalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaştı. İzmir'den de pek çok firma bakanlık taklit ve tağşiş ürünler listesinde yer aldı. İşte İzmir'de gıdada sahtekarlık yapan firmalar...

Bakanlık listeyi yayınladı! İşte İzmir’de taklit ve tağşiş yapan firmalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı kontroller sonucunda vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmalar kamuoyuna açıklanıyor.

Bakanlık listeyi yayınladı! İşte İzmir’de taklit ve tağşiş yapan firmalar...

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk belirlendi.

Bakanlık listeyi yayınladı! İşte İzmir’de taklit ve tağşiş yapan firmalar...

Sitedeki bilgiler anlık olarak güncellenecek.

Bakanlık listeyi yayınladı! İşte İzmir’de taklit ve tağşiş yapan firmalar...

TAĞŞİŞ NE DEMEK?
Tağşiş, bir gıda ürününe daha ucuz ya da sağlıksız maddeler ekleyerek ürünün orijinal niteliğinin değiştirilmesi anlamına geliyor.

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