Bakanlık listeyi yayınladı! İşte İzmir’de taklit ve tağşiş yapan firmalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaştı. İzmir'den de pek çok firma bakanlık taklit ve tağşiş ürünler listesinde yer aldı. İşte İzmir'de gıdada sahtekarlık yapan firmalar...