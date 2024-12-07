İzmir’de elektrik kesintisi 7 Aralık Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 7 Aralık Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...