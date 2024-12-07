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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 7 Aralık Cumartesi

İzmir'de elektrik kesintisi 7 Aralık Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 7 Aralık Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 7 Aralık Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 7 Aralık Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 7 Aralık Cumartesi

9:00 - 15:37
BALÇOVA / İZMİR
Çetin Emeç

10:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Akıncılar

10:00 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı

9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
İhsan Alyanak
Peker
Yunus Emre

9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Anbarseki

İzmir’de elektrik kesintisi 7 Aralık Cumartesi

10:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Bağyurdu Yeni
Armutlu Hürriyet
Yiğitler
Ören 75. Yıl Cumhuriyet
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
Sarılar
Sinancılar

9:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
İstiklal
Yeni

10:00 - 12:00
KONAK / İZMİR
Turgut Reis
Akın Simav

10:00 - 12:00
MENEMEN / İZMİR
Karaorman

9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hamam

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