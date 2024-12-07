İzmir’de elektrik kesintisi 7 Aralık Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 7 Aralık Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
9:00 - 15:37
BALÇOVA / İZMİR
Çetin Emeç
10:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Akıncılar
10:00 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı
9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
İhsan Alyanak
Peker
Yunus Emre
9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Anbarseki
10:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Bağyurdu Yeni
Armutlu Hürriyet
Yiğitler
Ören 75. Yıl Cumhuriyet
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
Sarılar
Sinancılar
9:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
İstiklal
Yeni
10:00 - 12:00
KONAK / İZMİR
Turgut Reis
Akın Simav
10:00 - 12:00
MENEMEN / İZMİR
Karaorman
9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hamam