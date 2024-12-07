Yutkunamadığı için hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı

"YAKLAŞIK 10 YILDIR TÜRKİYE'DE YAPILIYOR"

Bu operasyonun Türkiye'de çok büyük ve çok gelişmiş merkezlerde yapılabildiğinin altını çizen Vatansever, "Yaklaşık son 10 yıldır Türkiye'de yapılan bir operasyon. Bizim burada geliştirdiğimiz ve daha da ilerlettiğimiz bir yöntem" ifadelerine yer verdi.



"HASTAMIZ AĞRI DUYMADI"

Yemek borusu kanserlerinin ameliyatının ağır olan bir hastalık tedavisi olduğunu vurgulayan Vatansever, sözlerine şunları ekledi:

"Bu yöntem sayesinde hastamız neredeyse ağrı duymadı ve çok kısa bir süre içinde tedavisini başardık. Hastamız da bir riske girmemiş oldu. Bu yöntem sayesinde ayrıca yemek borusunun akalazya, zenker divertikülü gibi diğer hastalıklarında kolaylıkla, bir eziyet olmadan tedavi edebiliyoruz."



