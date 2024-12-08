İzmir’in o ilçelerinde elektrik kesintisi 8 Aralık Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin hangi saatlerde ve hangi ilçelerde olacağı araştırılıyor. İşte 8 Aralık Pazar ilçe ilçe İzmir elektrik kesintisi detayları...
11:00 - 12:00
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu
14:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Ali Fuat Cebesoy
Kibar
Günaltay
10:00 - 18:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kemer ( KEMER ÇOBAN ÇEŞMESİ PARNALI )
Hacıhasan ( HACI HASAN birgi deresi küme evleri )
Yılanlı
10:00 - 13:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi
10:00 - 13:00
TİRE / İZMİR
Küçükkale
Hasançavuşlar
Halkapınar
Büyükkale
Üzümler
Mehmetler
9:30 - 17:30
TORBALI / İZMİR
Çapak
Ortaköy