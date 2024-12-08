İzmir’in o ilçelerinde elektrik kesintisi 8 Aralık Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin hangi saatlerde ve hangi ilçelerde olacağı araştırılıyor. İşte 8 Aralık Pazar ilçe ilçe İzmir elektrik kesintisi detayları...